Il Comune di Cevio impone lo stop all'edilizia: "Doveroso prendere misure incisive"

CEVIO – "Il Municipio di Cevio dice stop all'attività edilizia pubblica e privata e di tutte le attività artigianali legate all'edilizia, come pure all'attività nella cave e nel settore forestale, con limitazione alle urgenze di tutte le altre attività lavorative". È quanto ha decisio l'Esecutivo di Cevio al termine della seduta straordinaria odierna.

"Tenuto conto – si legge – che buona parte della nostra popolazione è anziana, quindi soggetti a rischio, ed essendo doveroso prendere delle misure incisive per gravi ragioni di sanità pubblica, il Municipio di Cevio ordina quanto segue:

1. A partire da lunedì 23 marzo 2020 compreso e fino a nuovo avviso, è ordinata la chiusura di tutta l'attività edilizia pubblica e privata e di tutte le attività artigianali legate all'edilizia, come pure le cave e nel settore forestale svolte nel comprensorio comunale di Cevio.

2. Inoltre, sono da limitare alle urgenze tutte le altre attività lavorative nel comprensorio comunale, fatta eccezione per le attività lavorative espressamente autorizzate dal Governo Cantonale;

3. È fatta eccezione per lavori autorizzati dal Municipio o dai competenti uffici cantonali.

4. L'applicazione della presente ordinanza è affidata alla Polizia comunale della Città di Locarno, sulla base della convenzione in essere per lo svolgimento del servizio di polizia nel Comune di Cevio, con l'eventuale supporto della Polizia Cantonale.

5. Ai committenti non è concesso di applicare delle penali per la chiusura dei cantieri, dovuta a motivi di forza maggiore e di salute pubblica. Nel contempo, le ditte implicate non sono autorizzate a formulare alcuna rivendicazione o pretesa in relazione al presente provvedimento.

6.I trasgessori verranno sanzionati a norma dell'art. 145 e seguenti LOC, con una contravvenzione fino a un importo massimo di fr. 10'000.-;

7. La presente ordinanza è pubblicata per 30 giorni a contare da lunedì 23 marzo. Durante questo periodo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato. Eventuali ricorsi non hanno effetto sospensivo e l'ordinanza è immediatamente esecutiva a contare da lunedì 23 marzo 2020 compreso".