Il soccorso d'inverno lancia l'iniziativa "Solidali. Ora!"

MANNO – Dal 1936 il Soccorso d’inverno è pronto a dare una mano alla popolazione svizzera in difficoltà. Sono lontani i tempi in cui si soffrivano gli inverni rigidi, ora la povertà è quasi invisibile, ma c’è. Una famiglia su sei infatti, anche nella ricca Svizzera, vive nell’indigenza.

"Questo virus – scrive il Soccorso d'inverno in una nota – che ci costringe tutti a casa peggiorerà la nostra situazione economica. Questo è certo. Pensiamo ad esempio a tutti i lavoratori indipendenti che non possono esercitare la loro attività professionale o a coloro che non beneficeranno di aiuti statali. Il Soccorso d’inverno in Ticino si è subito attivato per alleviare le conseguenze che il COVID-19 sta causando sulle persone e le famiglie del nostro territorio colpite da questa drammatica pandemia. A tal proposito invitiamo tutti coloro che ne necessitassero a compilare il seguente formulario per richiesta di aiuto immediato: https://bit.ly/SOLIDALI-ORA e a recapitarlo al seguente indirizzo mail info@soccorsodinverno.org ".

"In maniera del tutto semplificata metteremo a disposizione, inviandoli al proprio domicilio, dei buoni spesa per il sostentamento personale e del proprio nucleo familiare. I buoni acquisto saranno distribuiti evitando lungaggini burocratiche al fine di raggiungere immediatamente la popolazione che versa in seria difficoltà a causa della situazione economica venutasi a creare nel nostro Cantone. Questa iniziativa è indirizzata a coloro che non percepiscono nessun altro tipo di aiuto statale o si trovano in difficoltà nell’attesa degli stessi".

Tramite il sito ufficiale, il Soccorso d'Inverno offre alla popolazione la possibilità di effettuare una donazione che "porterà un po' di sollievo a chi oggi ha perso il sorriso".