Il Tribunale federale ha deciso: via libera alla tassa di collegamento

LOSANNA – Ci sono voluti tre anni e mezzo, ma il Tribunale Federale ha deciso: la tassa di collegamento potrà entrare in vigore. Lo ha deciso, appunto, il Tribunale federale respingendo una ventina di ricorsi. Non è ancora chiaro quando il balzello – introdotto dal Governo per i maggiori generatori di traffico, aziende e centri commerciali – diventerà effettivo. Una decisione spetterà al Dipartimento del territorio.

La sentenza del Tribunale federale è stata comunicata a più di un avvocato. Chi dispone di 50 o più posteggi, lo ricordiamo, dovrà versare allo Stato la tassa di collegamento. Sono circa duecento gli esercizi coinvolti. Alle aziende verranno prelevati 3.50 franchi al giorno per ogni posteggio dei dipendenti.