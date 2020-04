Una Pasqua diversa, ma non senza capretto ticinese. L'iniziativa della Casa del vino Ticino in sostegno degli allevatori nostrani

MORBIO – Quella a cui ci stiamo avvicinando sarà, inevitabilmente, una Pasqua diversa per tutti. La situazione attuale legata all'emergenza coronavirus obbliga, infatto, molte famiglie a trascorrere le feste di Pasqua, ognuno a casa propria. La prolungata chiusura degli esercizi pubblici ha creato non poche difficoltà anche agli allevatori di capretti nostrani che non hanno trovato acquirenti. A loro corre in soccorso la "Casa del vino Ticino" di Morbio che, tramite un comunicato stampa, fa sapere di mettersi a disposizione per cucinare i capretti nostrani.

"Per molti – si legge nella nota –, il pranzo pasquale è un momento da trascorrere insieme, sovente al ristorante in modo che anche la cuoca di casa possa godersi la giornata. Tra i piatti tradizionali, il capretto non manca mai sulle tavole imbandite del giorno di Pasqua. Per questo la “Casa del vino Ticino” non vuole farvi rinunciare alla tradizione nel momento in cui si è già costretti a vivere distanti dai propri cari".

"Forte della filosofia di sostenere l’agro-alimentare locale, la Casa del vino con lo Chef Spina vuole dare una mano ai nostri allevatori, cucinando i capretti nostrani che potrete ritirare direttamente in via Ghitello 3, a Morbio Inferiore oppure farvelo recapitare a casa (solo Mendrisiotto)".

Maggiori informazioni le trovate su www.casadelvinoticino.ch oppure chiamando i seguenti numeri telefonici: 091 695 75 52 oppure 079 378 70 73.