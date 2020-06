Dramma a Como, coppia di giovani sbanda e finisce nel lago: morta una 24enne

COMO – Dramma a Como, dove nella notte – poco prima delle 3:00 – un'auto con a bordo due giovani è finita nel lago subito dopo il grand Hotel Villa Fiori in Via per Cernobbio. Nel tragico incidente ha perso la vita una 24enne, mentre il conducente (anche lui di 24 anni) è riuscito a uscire dall'abitacolo prima che il mezzo si inabissasse.

Sulla dinamica dell'incidente ora indaga la Polizia di Stato. Nella mattinata di oggi, il traffico è stato deviato per consentire le operazioni di soccorso e il recupero dell'auto.