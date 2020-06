Migros Ticino si ribella: "Ma noi abbiamo ancora i Moretti"

BELLINZONA - La Migros Ticino non ci sta: "Da noi i Moretti non sono stati tolti dallo stock".

In un post social, la catena di negozi fa sapere che "la nostra Cooperativa regionale non ha eliminato alcun articolo dell'assortimento, in quanto il prodotto ritirato altrove da noi non è mai stato commercializzato".

Infatti in Ticino la Migros vende i Kisss.

"Il ticinese, da buon golosone, potrà continuare a gustare i kisss", termina.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmigrosticino.ch%2Fposts%2F1168095330204775&width=500" width="500" height="672" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>