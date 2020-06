Anche la Sagra del Borgo si arrende al coronavirus. Annullata l'edizione 2020. Ecco i motivi

MENDRISIO – Anche la Sagra del Borgo deve arrendersi all'emergenza coronavirus. Lo ha deciso il Municipio di Mendrisio in concerto con il Comitato organizzativo decidendo di annulare l'edizione 2020 "per motivi di sicurezza e per evitare possibili rischi alla salute dei cittadini".

"In queste condizioni – spiegano gli organizzatori – e con queste restrizioni non è evidentemente possibile confermare la manifestazione della Sagra del Borgo prevista dal 25 al 27 settembre 2020. I rischi per la salute dei partecipanti, come pure degli organizzatori, sono infatti ancora troppo elevati e le misure di sicurezza che verrebbero imposte sarebbero troppo onerose e di difficile applicazione".

Con grande rammarico, il Comitato della manifestazione e il Municipio di Mendrisio danno appuntamento al 2021 con il proposito di "organizzare una manifestazione speciale che possa in qualche modo compensare la 'pausa forzata' di questa edizione".