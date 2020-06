Dalla pioggia al sole, il cambio di rotta di giugno visto da MeteoSvizzera: "Nei prossimi giorni temperature sopra i 30°"

LOCARNO – Caldo doveva essere e caldo è stato. E così sarà anche per i prossimi giorni, anche se – scrivono gli esperti di Meteosvizzera sul proprio blog – “la fine di giugno finirà senza eccessi di caldo”.

Giugno da ricordare per gli amanti della pioggia

Gli amanti della pioggia non scorderanno tanto facilmente il mese di giugno 2020, intenso dal punto di vista delle precipitazioni e temporali. Nei primi 20 giorni del mese – continuano gli esperti – “sul versante sudalpino la pioggia è mancata soltanto durante cinque giornate: il 1, 5,14,15 e 20 giugno. Le precipitazioni più abbondanti si sono verificate il 4 e il 7 giugno”.

“A Locarno Monti – si legge – abbiamo già misurato quasi il doppio della precipitazione normalmente attesa in giugno (norma 1981-2010), a Lugano più del doppio, e il periodo ha visto temperature e soleggiamento inferiori alla norma”. Il motivo? “A causa di correnti umide da sudovest convogliate verso le Alpi da alcuni sistemi di bassa pressione sull’Europa occidentale”.

Occhi sull’Europa occidentale

Non è un mistero che per capire l’evoluzione del tempo sulle nostre regioni occorre buttare l’occhio all’Europa occidentale. “Se nei giorni passati era la bassa pressione a farla da padrone, ora invece la pressione è in rialzo per l’espansione verso il Vecchio Continente dell’alta pressione delle Azzorre. In Svizzera questa configurazione barica dà generalmente luogo a tempo soleggiato e gradevole”.

Instabilità, addio…

“Già negli ultimi giorni – precisano da Locarno Monti – abbiamo assistito ad una diminuzione dell’instabilità: dopo la piovuta del 17 giugno i rovesci e i temporali sono diventati meno frequenti, non hanno più interessato tutto il territorio, sono stati di breve durata. Nei prossimi giorni l’effetto anticiclonico diventerà ancora più sensibile: le giornate risulteranno soleggiate e il caldo comincerà a farsi sentire, con temperature che potranno sfondare il muro dei 30 °C in alcune località. Grazie alla corrente favonica che sarà presente fin verso martedì, inizialmente il tasso di umidità sarà ancora piuttosto basso e il caldo risulterà gradevole”.

Qualche goccia di pioggia?

La tendenza è da confermare, ma da MeteoSvizzera prevedono “una piccola incertezza tra giovedì e venerdì. Un sistema di bassa pressione in quota, infatti, si avvicinerà alle Alpi da nordest andando ad aumentare l’incertezza della previsione per quanto riguarda il rischio di rovesci o temporali. Al momento, l’ipotesi più probabile vede rovesci o temporali solo sporadici e isolati nella seconda parte della giornata di giovedì e forse anche venerdì”.