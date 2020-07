La mummia di Brissago andrà a Zurigo

BRISSAGO – La mummia di Brissago è pronta a partire, anche se tornerà e sarà finalmente esposta, magari in una teca, in paese.

Si tratta probabilmente del corpo di una nobildonna dei tempi, arrivato per vie traverse sulle rive del lago di Locarno nell’Ottocento e lasciata a prender polvere in una soffitta del Comune. Finalmente qualche mese fa era arrivata da parte del Municipio la richiesta di investire dei soldi (circa 120franchi) per restaurarla e sistemarle il bendaggio, ma il Consiglio Comunale si è opposto.

E così si è dovuta trovare una soluzione alternativa. L’Università di Zurigo riceverà in dono la mummia dell’era tolemaica. Li verrà analizzata per scoprire le tecniche di imbalsamazione e anche restaurata.

Come detto, non è un addio a Brissago. Tornerà per essere esposta, seppur per un breve lasso di tempo. L’università zurighese non potrà disfarsene senza l’accordo del Municipio brissaghese. La partenza è prevista per settembre.