Morcote, trovato morto l'uomo disperso nel Ceresio: è annegato dopo un tuffo

MORCOTE – La Polizia cantonale comunica che la scorsa notte verso le 23.30 a Morcote vi è stato l'annegamento di un 65enne tedesco domiciliato nel Mendrisiotto (vedi articoli correlati). Dopo aver cenato presso un grotto di Caprino, il 65enne, in compagnia di un conoscente, ha deciso di rientrare con la sua imbarcazione a Caslano.

Giunti in zona Hotel Diamond, a circa 500 metri dalla riva, hanno effettuato una pausa. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, il 65enne si è tuffato nel lago per poi non più riemergere. Dopodiché l'amico ha raggiunto Morcote, allarmando i soccorsi e facendo scattare le ricerche, che hanno visto in attività agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Lugano e della Polizia della città di Mendrisio nonché la Rega.

Il corpo del 65enne è stato rinvenuto questa mattina, poco prima delle 7, in territorio di Brusino Arsizio.