Lugano, alla Foce sì ma solo su prenotazione: la decisione del Municipio

LUGANO – A seguito degli approfondimenti relativi alla fruizione dell’area di svago della Foce nelle ore serali del fine settimana, il Municipio ha deciso di organizzare per le sere del fine settimana 16-18 luglio un’animazione musicale con food truck per la distribuzione di bevande. È richiesta la prenotazione tramite il portale prenota.lugano.ch .

Come comunicato il 9 luglio, per evitare assembramenti e favorire una fruizione sostenibile dell’area di svago della Foce la Città applicherà le regole seguenti:

- apertura senza limitazione durante il giorno

- delimitazione e chiusura con accesso controllato dalle 20.30 all’1 del mattino (con conseguente necessità di far defluire il pubblico diurno dall’area alle 19.30)

- distribuzione di un braccialetto agli avventori entrati regolarmente

- riservazione obbligatoria tramite il portale prenota.lugano.ch per un massimo di 200 persone (modalità buvette degli esercizi pubblici presenti) o 300 persone (modalità food truck) per garantire la tracciabilità richiesta dalle normative COVID-19

- divieto di accedere alla zona con alcolici o bottiglie in vetro - servizio di sicurezza supportato da controlli regolari della Polizia

- controlli per evitare l'attraversamento a piedi del fiume - potenziamento dell'illuminazione

- arredo urbano per creare maggiori zone di seduta e permanenza

- musica di sottofondo e intrattenimento tramite DJ dalle 20.30 a mezzanotte

- potenziamento dei contenitori per rifiuti e dei servizi di pulizia. Per garantire agli avventori la possibilità di acquistare bevande da consumare sul posto sono state analizzate diverse possibilità: chiosco, food truck e buvette degli esercizi pubblici presenti in loco. Per il fine settimana del 16-18 luglio la Città ha optato per la soluzione provvisoria del food truck, un furgone attrezzato per la vendita di vivande, in particolare poiché può essere operativo con un breve preavviso.

L’orario di apertura dei food truck è limitato, con chiusura alle 22.30 e termine per la vendita di alcolici alle 21.00 il giovedì, alle 19 nei giorni feriali, alle 18.30 il sabato e alle 18 la domenica (in conformità alla Legge cantonale sull’apertura dei negozi). Al termine del fine settimana si valuterà l’impatto dell’uso dell’area con questa modalità e un’eventuale possibile gestione della mescita da parte della ristorazione presente in loco.