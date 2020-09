Licenziamenti alla Manor, l'OCST alza la voce: "Diritti calpestati e clima insopportabile"

TICINO – "Rispettare i diritti del personale è un dovere di Manor Sud. Adesso basta". È lo slogan che campeggia in un volantino che l'OCST ha distribuito questa mattina presso tutti i centri Manor del Cantone. "In tutti i punti vendita – si legge in una nota – stato riscontrato un clima di incertezza e paura riguardo al proprio futuro occupazionale. Questa azione sindacale è stata percepita dal personale come un atto di sostegno e solidarietà nei loro confronti".

L'attacco di OCST non si ferma qui. "La direzione di MANOR SUD – si legge nel prospetto – malgrado le sollecitazioni sindacali, continua imperterrita la ristrutturazione senza guardare in faccia a nessuno e centellinando ogni informazione sul futuro della sua presenza nel cantone Ticino. OCST si è riservata di chiedere l’abusività di tutte le disdette intimate in questi giorni. Una cosa è certa: il clima di incertezza nel quale vive il personale in queste settimane è insopportabile".

Secondo il sindacato, Manor non ha mostrato "nessun rispetto della dignità del personale. I diritti del personale Manor Sud sono calpestati non solo per il mancato rispetto delle norme legali relative alla procedura di licenziamento collettivo. Piaccia o meno al management di MANOR SUD, il personale deve sapere: