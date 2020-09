Incidente a Viganello, un ciclista viene urtato da un'auto ed è grave

VIGANELLO - Un ciclista è stato investito da un'auto oggi attorno alle 16.30 a Viganello ed avrebbe riportato gravi ferite.

L'auto che lo ha urtato, all'intersezione tra via Pazzalino e via Rava, ha attraversato il campo stradale per immettersi in via la Santa. Il ciclista arrivava in senso opposto, su via Pazzalino.

Nell'impatto l'uomo è stato sbalzato dapprima sul parabrezza dell'auto e poi a terra.

Sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che lo hanno portato in ospedale, gravi sarebbero le sue ferite.

Il tratto di strada interessato è stato chiuso per agevolare i rilievi del caso.