Terremoto a Palazzo di giustizia, si riapre il concorso per i procuratori pubblici ticinesi

BELLINZONA – Il concorso per i procuratori pubblici ticinesi si riapre per quindici giorni. Il terremoto a Palazzo di giustizia si arricchisce, quindi, di un nuovo capitolo. Lo ha deciso – riferisce la RSI – la commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio, riunitasi questa mattina in riunione straordinaria. La pubblicazione sul Foglio ufficiale dovrebbe avvenire tra domani e venerdì.

Nel corso della seduta sono intervenuti il pg Andrea Pagani e il presidente del Consiglio della magistratura Werner Walser, oltre a due esperti. La decisione – scrive sempre la RSI – è stata presa che il preavviso negativo a cinque procuratori pubblici (vedi articoli suggeriti), ritenuti non idonei a ripresentarsi per un ulteriore mandato.

La rosa dei candidati verrà presentata entro fine anno.