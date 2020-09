Aumento dei premi, De Rosa: "Ingiustificato e ingiusto. Siamo delusi"

BELLINZONA – Nuovo aumento dei premi casse malati per il 2021 in tutta la Svizzera e, in particolare in Ticino. Rispetto al 2020, i premi per il prossimo anno nel nostro Cantone aumenteranno del 2,1%. È quanto hanno svelato le autorità federali in conferenza stampa. Una presentazione alla quale è seguito un incontro con i media delle autorità ticinesi al quale ha partecipato il direttore del DDS Raffaele De Rosa, il direttore della Divisione della salute pubblica Paolo Bianchi, la Capo Area di gestione sanitaria Ivana Petraglio e Matteo Veri, collaboratore scientifico.

È un De Rosa arrabbiato quello che si è presentato all’appuntamento con la stampa. “Abbiamo – dice – appreso con disappunto profondo dell’ulteriore aumento dei premi. È ingiusto e ingiustificato. La popolazione ticinese non merita un ulteriore schiaffo. Siamo delusi e non lo nascondiamo”.