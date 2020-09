Berset: "De Rosa avrebbe potuto contattarmi. Ecco perchè i premi in Ticino sono aumentati in quel modo"

BERNA - Alain Berset replica a Raffaele De Rosa, dicendosi sorpreso della forte reazione del Consigliere di Stato di fronte all'aumento dei premi di cassa malati, più alto in Ticino che nel resto della Svizzera, sottolineando come i Cantoni fossero a conoscenza dei dai già 24 ore prima rispetto a quando sono stati resi pubblici. "Il consigliere di Stato De Rosa avrebbe potuto telefonarmi. Invece non c’è stato il minimo contatto. Quindi capisco la reazione, ma mi ha sorpreso", ha detto al Corriere del Ticino.

Anche perchè c'è sempre stata una collaborazione stretta coi Cantoni. "La procedura dura tutta l’estate ed è abbastanza complessa. I Cantoni vengono consultati. L’Ufficio federale della sanità pubblica mi ha aggiornato sulle varie fasi tecniche della consultazione. C’è stata una prima informazione il 23 giugno e in seguito una serie di consultazioni sulle stime dei costi e sulle proposte di premio degli assicuratori. Per esempio il 10 agosto abbiamo scritto una lettera importante ai Cantoni con le prime proposte degli assicuratori. I Cantoni hanno potuto prendere posizione". Sino ai dati trasmessi 24 ore prima della loro pubblicazione per la popolazione. "Se veramente ci fosse stato un problema, mi sarei atteso una reazione o una comunicazione. Capisco che per il Ticino è un aumento importante e si devono trovare delle soluzioni".

Ma perchè in Ticino c'è stato un aumento più marcato rispetto al resto del Paese? Berset ha spiegato come si parta dai costi dell'anno precedente (che devono essere coperti dai premi stessi) "Abbiamo constatato che nel 2019 - sono gli ultimi dati definitivi a disposizione - i premi incassati in Ticino erano del 2,3% al di sotto dei costi. È chiaro che negli anni successivi ci sarebbe stata una correzione. Per quanto spiacevole, questa differenza va compensata".

Per quanto concerne la richiesta di far usare alle casse malati le riserve, c'è in consultazione un progetto di ordinanza.