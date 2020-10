Pagani sugli sms di Ermani: "Le sue considerazioni erano state trasmesse al Consiglio della Magistratura"

Il presidente del Tribunale penale si giustifica dicendo che i giudizi erano relativi a una determinata inchiesta e che, dato che i procuratori non gradivano i commenti in aula, li scriveva direttamente al procuratore generale

I messaggini del venerdì sera di Ermani. Spuntano due giudizi su procuratori: "male", "preoccupante", "pessima", "inchiesta non condotta in modo opportuno"

BELLINZONA - Alla luce di quanto pubblicato sull'edizione odierna del domenicale "Il Caffè", il Procuratore generale Andrea Pagani precisa quanto segue.

I due ulteriori messaggi da parte del presidente del Tribunale penale cantonale a cui si fa riferimento (risalenti alla fine di luglio) non sono stati né suscitati né richiesti dal Procuratore generale, che ha ritenuto di non dover intervenire poiché contenenti delle considerazioni asseritamente trasmesse proprio al Consiglio della Magistratura nel contesto della procedura in corso per il rinnovo delle cariche di Procuratore pubblico