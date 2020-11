Fumata bianca dalla Commissione: anche i cinque procuratori 'bocciati' restano in corsa

BELLINZONA – La Commissione giustizia e diritti, presieduta dal giudice Luca Pagani, ha firmato il rapporto contenente la lista dei 27 candidati per i ruoli di procuratore pubblico. Nei candidati troviamo anche il procuratore generale Andrea Pagani e tutti i 19 procuratori uscenti, inclusi i cinque ‘bocciati’ dal Consiglio della magistratura nel settembre scorso.

La palla passa quindi al plenum del Parlamento, che si riunirà dal 14 al 17 dicembre. Il rapporto non è stato firmato da cinque commissari.

“Per quanto riguarda i cinque Procuratori pubblici preavvisati negativamente – si legge nel rapporto –, alla luce della documentazione ricevuta e degli approfondimenti eseguiti, non avendo riscontrato elementi sufficientemente solidi a sostegno di una non rielezione, vista in particolare l’assenza di precedenti avvertimenti formali o sanzioni disciplinari, ritenuto altresí che i dati statistici forniti non appaiono particolarmente dirimenti, nel pieno rispetto delle Autorità coinvolte e dei Magistrati interessati, la Commissione ritiene proponibile anche per tutti loro il rinnovo della carica. Non essendo tuttavia la Commissione pervenuta a una convergenza su venti nominativi, essa propone anche gli otto nuovi candidati ritenuti idonei dalla Commissione indipendente di esperti, lasciando al Gran Consiglio la decisione elettorale definitiva”.