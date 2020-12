Dal 27 dicembre in poi MeteoSvizzera prevede forti nevicate

BELLINZONA - Chi voleva un bianco Natal dovrà accontentarsi di un bianco... 27 gennaio, con alcuni giorni poi di nevicate.

MeteoSvizzera ha infatti diramato un'allerta di grado (possibile) 3 per nevicate su tutto il Ticino dalle 18 del 27 dicembre sino alle 12 del 29 dicembre. Si prevedono sopra i 200 m dai 10 ai 20 cm, sopra i 600 m dai 20 ai 60 cm, con il limite delle nevicate situato tra 200 e 500 m.

Domani, giorno di Natale, MeteoSvizzera prevede "nuvolosità spesso estesa con qualche schiarita. Generalmente asciutto con forte favonio fino in pianura. A ridosso della catena principale delle Alpi e in Engadina alcune deboli nevicate portate da nord. A basse quote temperatura minima compresa tra 2 e 6 gradi, massima fino a 11, in Alta Engadina -2. Forte vento da nord a tutte le quote. A 2000 metri temperatura in rapido calo a -8 gradi. Venti tempestosi da nord e molto freddo: sopra i 2000 metri temperatura percepita attorno a -25 gradi. A ridosso della catena principale delle Alpi e in Engadina 1 - 5 cm di neve fresca".

Per Santo Stefano "in prevalenza soleggiato. In Engadina al mattino qualche banco nuvoloso residuo. A basse quote temperatura minima attorno a 4 gradi, massima fino a 10, in Alta Engadina -6. Favonio moderato fino in pianura, in cessazione nel pomeriggio. In montagna vento forte da nord, in attenuazione dal pomeriggio. A 2000 metri rialzo della temperatura entro sera da -10 a -6 gradi. Sulle Alpi, soprattutto al mattino venti tempestosi da nord e molto freddo: sopra i 2000 metri temperatura percepita attorno a -25 gradi".

Domenica al mattino avremo "ancora qualche intervallo di sole, altrimenti nuvolosità in addensamento e dalla serata prime deboli precipitazioni, nevose probabilmente fino a basse quote. 4 gradi", per poi lunedì vedere le prime nevicate. Sarà infatti "coperto con nevicate frequenti, probabilmente verso le vallate dei Grigioni italiano anche abbondanti. Sotto i 400 metri di quota circa neve bagnata e accumuli probabilmente meno importanti. 2 gradi".

Martedì sarà "coperto con nevicate intermittenti. Alle quote più basse neve frammista a pioggia. A tratti qualche timida schiarita, più generosa verso l'Engadina. 2 gradi".

Mercoledì continuerà a essere "molto nuvoloso con deboli nevicate intermittenti alternate a qualche timida schiarita. Alle quote più basse neve frammista a pioggia", giovedì avremo un "probabile passaggio a tempo parzialmente soleggiato e asciutto. Nelle Alpi più nuvoloso con qualche debole nevicata portata da nord".

Difficile fare previsioni per la fine dell'anno, è troppo presto, ma per la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio MeteoSvizzera pensa a una "vasta bassa pressione sul Mediterraneo occidentale, sulle Alpi correnti umide da sudest, a tratti più fredde e secche dal settore est. Tempo spesso nuvoloso con alcune precipitazioni, nevose fino a basse quote. Temperatura sotto la norma del periodo".