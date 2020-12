Per Natale Brissago si è trasformato in un Borgo di luci

BRISSAGO - Eventi e mercatini natalizi sono stati annullati, ma alla fine di questo anno drammatico, la Comunità di Brissago ha voluto trasmettere un messaggio di luce e di speranza alla popolazione. Il Borgo è stato illuminato come non mai, grazie al lavoro della Squadra esterna del Comune, ai commercianti e ai privati che hanno partecipato al concorso “Natale di Luci” organizzato dalla Commissione Cultura e Turismo (CCT) abbellendo le vetrine del centro.

Non solo: lungo la via principale del Paese sono stati posati diversi alberelli allestiti dal “Gruppo decorazioni” coordinato da Liselotte Beretta. E accanto all’immancabile albero di Natale in piazza Municipio, addobbato dalle instancabili signore della CCT con il supporto dei tecnici della Società Elettrica Sopracenerina, è stato realizzato un Presepe con statue a grandezza naturale scolpite nel legno dall’artista Rolf Hürzeler di Ascona. Mentre la capanna che ospita la Sacra Famiglia è stata creata dall’impresa Pagani. Come lo scorso anno, anche in occasione di questo Natale l’illuminazione del Palazzo municipale è stata curata dalla ditta Interattivos di Tegna.