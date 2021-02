Da 'Tè alla cannella' a 'Casinò', il futuro è Wild: "In Ticino poco spazio agli artisti emergenti"

BESAZIO – È giovane, è ticinese e 'sforna' già canzoni capaci di mettere d'accordo tutti. La ragazza ha stoffa e un futuro davanti. Stiamo parlando di Alessandra Wild, artista 19enne ticinese (di Besazio), che da pochi giorni ha lanciato il nuovo singolo 'Casinò' dopo il successo ottenuto con 'Tè alla cannella'. Un singolo, quello appena citato, apprezzato dagli utenti delle piattaforme digitali e in rotazione in tante radio, principalmente italiane.

"Tè alla Cannella – spiega a Liberatv – è una canzone nata nel primo lockdown e ispirata da una serie di eventi che avevo voglia di rivivere, ma che purtroppo a causa della pandemia non era possibile. Così ho concretizzato, sotto forma di immagini, i miei pensieri".

Abbiamo chiesto alla giovane artista come si spiega il tanto successo 'italiano' e il poco eco mediatico nella sua madre patria. "Trovo sia più difficile affermarsi nella musica in Ticino come artista emergente. Siamo fortunati che, per quanto riguarda la musica, ci sia uno sbocco verso l'Italia, dove ci sono più opportunità. Inoltre, rispetto alla Svizzera, il mondo dello spettacolo è più ampio e seguito".

20 anni ancora da compiere, Wild ha partecipato ai provini di Amici. Un'esperienza "fresca e divertente, anche se credo non debba essere visto come un punto d'arrivo. Chi sono nella vita di tutti i giorni? La 'me' nella vita quotidiana e la 'me' artista non si distinguono. Quello che sono in privato lo mostro senza problemi anche pubblicamente. Sono una studentessa che ha voglia di divertirsi e creare momenti indimenticabili con amici e famiglia".

La passione per la scrittura e per il canto "nasce da piccolissima. Negli anni ho continuato a prendere lezioni di canto e pianoforte, cosa che mi ha avvantaggiato quando mi sono avvicinata alla composizione dei miei brani qualche anno fa".

Cosa c'è nel futuro artistico di Alessandra Wild? "Tè alla cannella non esce come brano singolo, ma fa parte di un EP. Il 19 febbraio uscirà ufficialmente il mio secondo brano "Casinò" e sono davvero curiosa di vedere cosa mi riserverà questo magnifico progetto".