Giubiasco, lite tra giovani: ragazzo colpito alla testa con una mazza

GIUBIASCO – Ennesimo episodio di violenza giovanile in Ticino. Ieri – riporta il Quotidiano –, poco prima di mezzogiorno, è scoppiata una lite tra cinque giovani della regione a Giubiasco, in via Linoleum.

Dopo un diverbio piuttosto acceso, i giovani (divisi in due gruppi) sono passati alle mani. Nella rissa è spuntata anche una mazza, utilizzata per colpire uno dei cinque protagonisti alla testa. Il giovane colpito è stato ricoverato all’ospedale a causa delle serie ferite riportate.

L’indagine – coordinata dalla procuratrice Marisa Alfier – dovrà ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. Non è esclusa la pista dei soldi. L’accusa principale ipotizzata è quella di tentato omicidio.