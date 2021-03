Locarno, l'incasso delle multe Covid devoluto alla Lega Polmonare

LOCARNO – A seguito della decisione di non trasmettere più alle Autorità cantonali gli incassi derivati dalle multe disciplinari per le infrazioni alle norme COVID, essi rimangono da qualche tempo ai rispettivi Corpi di Polizia. Considerato l’aspetto preventivo di tali multe, e la ferma volontà di non gravare ulteriormente o inutilmente sulla disponibilità finanziaria delle famiglie e delle persone in generale, la Polizia di Locarno ha sempre operato prediligendo il dialogo di fronte a situazioni rischiose comminando così il minor numero di multe possibile legate ad infrazioni alle norme COVID.

Ad oggi e a seguito della decisione sopra menzionata, le multe incassate ammontano ad un totale di franchi 1'250 franchi. Quale tangibile sostegno ad un importante servizio che opera da tempo nell’ambito di affezioni che minano il sistema respiratorio (tra le quali si annovera pure il Coronavirus), il Municipio di Locarno ha deciso di devolvere gli introiti delle multe disciplinari in ambito COVID alla Lega Polmonare ticinese, cogliendo l’occasione di esprimere gratitudine a questo ente impegnato nella salute dei polmoni, nonché vicinanza a tutte le persone toccate da ripercussioni di qualsiasi genere a seguito della pandemia.