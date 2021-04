Ricordate Lacerenza? L'influencer del festino alle Medie di Locarno: "Dirò tutto"

MILANO - Un nuovo profilo privato, dove sceglie lui chi aggiungere, per dire tutta la verità su quanto successo a Locarno. In molti non hanno ancora scordato il festino di Locarno alle Medie, se è vero che le notizie riguardo Davide Lacerenza sono ancora molto lette sul nostro portale.

E l'influencer intanto ha deciso di svelare con un video di dieci minuti la sua verità. Sul suo seguitissimo profilo Instagram ne pubblicizza un altro, dove pubblicherà "video shock". Nel frattempo, si mostra sempre con amici, con la giovane fidanzata, con vino a volontà e anche con la sua ex e ora socia Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi.

"Arriverò a 100 mila followers, devo cominciare a vendere i profili", si compiace di sé stesso. "Metto un video, lo faccio arrivare a un sacco di followers e lo vendo".

"Sul profilo privato metterò tutti i documenti relativi alla Svizzera. Quando le cose scottano e sei una potenza come me tutti cercano di buttarti giù. Ma vi mostrerò la verità".

Aspettiamo di essere accettati al profilo privato di Lacerenza...