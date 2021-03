Banca Stato la più apprezzata in Ticino. Cieslakiewicz: "Soddisfatto e orgoglioso"

TICINO – Banca Stato è la miglior banca in Ticino. Lo rivela un sondaggio promosso e condotto da Tamedia, i cui dati sono stati pubblicati settimana scorsa. I quotidiani della domenica di Tamedia Verlag 'Le Matin Dimanche' e la 'Sonntags Zeitung' hanno cercato di individuare i migliori istituti in Svizzera con un'ampia indagine. Il sondaggio consisteva nel rispondere a delle domande semplici e mirate. "Quanto sei soddisfatto della tua assicurazione? Quanto è buono il servizio della tua banca? Quale carta di credito offre le migliori condizioni?". Queste le domande dell'inchiesta a cui ha partecipato parte della popolazione svizzera.

L'istituto di ricerca di mercato e di opinione Statista, attivo a livello globale, ha chiesto ai clienti svizzeri le loro esperienze con i loro fornitori di servizi finanziari tra il 3 agosto e il 13 settembre 2020. Sulla base dei risultati del sondaggio, sono state designate le migliori banche, le migliori carte di credito e le migliori compagnie di assicurazione in Svizzera.

Banca stato top

L'inchiesta svolta a livello nazionale da 'LeMatin Dimanche' e la 'Sonntags Zeitung' premia Banca Stato come miglior banca ticinese. Il direttore generale Fabrizio Cieslakiewicz è naturalmente soddisfatto e orgoglioso del risultato. "È un risultato – commenta a Liberatv – che conferma il grande e costante sforzo che BancaStato ha compiuto in questi anni – e sta compiendo – per migliorare i suoi prodotti, i suoi servizi e la soddisfazione della sua clientela. Il nostro obiettivo è tanto semplice quanto importante: essere al servizio del Ticino e dei ticinesi, alla luce del nostro mandato pubblico, e diventare sempre di più la banca di riferimento in Ticino. Credo dunque che stiamo andando nella direzione giusta e per questo devo ringraziare tutte le collaboratrici e i collaboratori di BancaStato: grazie al loro impegno quotidiano siamo riusciti a realizzare gli importanti progetti che hanno consentito a BancaStato di dotarsi degli strumenti necessari ad affrontare le sfide presenti e future".

La classifica ticinese

Come detto, a livello cantonale primeggia BancaStato, seguita da Post Finance, Credit Suisse, UBS e Banca Raiffeisen del Basso Mendrisiotto.

Più di 2'500 partecipanti al sondaggio online

Al sondaggio, interamente condotto online, hanno partecipato più d 2'500 persone. Le domande, via sito web o social media, erano disponibili in tedesco e francese. I partecipanti al sondaggio erano clienti privati e aziendali che avevano esperienza con una banca o una compagnia di assicurazioni in Svizzera e sono stati invitati al sondaggio tramite un panel online accuratamente selezionato. Allo stesso tempo, il sondaggio era rivolto a tutti i maggiorenni. Oltre a esprimere il livello di soddisfazione per il proprio fornitore, le persone hanno potuto fornire consigli di miglioramenti per i servizi.

I clienti hanno dovuto esprimersi su soddisfazione, fiducia e qualità del servizio su una scala da 1 (pessimo) a 10 (molto buono).