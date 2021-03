ASCONA - Fuga per la libertà. Nemmeno lui ce la faceva più a star chiuso in casa e così ha deciso di prendere il volo... E da alcune ore vola nei cieli di Ascona. Eccolo appollaiato su un albero del Golf Patriziale. Lui è un avvoltoio ed è fuggito dalla sua gabbia alla Falconeria di Locarno. Vani finora i tentativi di recuperarlo. Seguiremo la vicenda e vi terremo aggiornati. E non è un pesce d'aprile, visto che siamo soltanto al 28 marzo.