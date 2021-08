La famosa produttrice Gale Anne Hurd sbarca alle Isole di Brissago. E chissà se...

BRISSAGO – Saranno le Isole di Brissago la prossima location-set della saga Alien? Per ora le bocche restano cucite, ma di certo c'è che Gale Anne Hurd è stata ospite delle Isole nella giornata di ieri. Protagonista indiscussa della scena cinematografica e televisiva, la Hurd vanta dal 2012 la sua stella personale sulla Hollywood Walk of Fame di Los Angeles. Tra i capolavori da lei firmati figurano Alien, Armageddon, The Terminator e The Walking Dead.

Questa sera, la Hurd sarà presente al Festival del Film di Locarno in Piazza Grande, dove verrà insignita del premio Raimondo Rezzonico, il riconoscimento che il Locarno Film Festival assegna a protagonisti e protagoniste della produzione internazionale.

La Hurd ha approfittato del suo breve soggiorno in Ticino per concedersi una visita alle Isole, nel corso della quale ha potuto ammirare le oltre duemila specie di piante presenti nel Giardino Botanico.