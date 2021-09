Mendrisio, la fiera di San Martino si arrende ancora. "Ci abbiamo provato fino all'ultimo"

MENDRISIO – Game over, anche per quest’anno. La storica fiera di San Martino a Mendrisio, in programma dall’11 al 14 novembre, si arrenda di nuovo al Covid. Lo ha comunicato oggi il Municipio di Mendrisio.

Si tratta di una “decisione sofferta”, scrive su Facebook il municipale Paolo Danielli. “Ci abbiamo provato fino all’ultimo, ma il dispositivo per garantire la sicurezza della nostra amata Fiera di San Martino sarebbe stato davvero enorme e da allestire in poco tempo”.

“Lo sguardo – prosegue – è ora rivolto alla Pista sul ghiaccio e al carnevale… faremo di tutto per organizzare delle manifestazioni in sicurezza per la popolazione e per dare una boccata d’ossigeno alle nostre associazioni”.