Positivo il bilancio della campagna 'bimbi sicuri'

LUGANO – “Bimbi sicuri”, la campagna della Polizia Città di Lugano per la sicurezza del percorso casa-scuola è giunta al termine. L’operazione ha evidenziato come la maggior parte degli utenti della strada si muovono con prudenza, rispettando i limiti e le norme di sicurezza in prossimità delle scuole e, quindi, di bambini.

La campagna in numeri:

3'000 circolari con i consigli della polizia cittadina inviate ai genitori dei 3'515 allievi luganesi

20 sedi scolastiche e 20 classi di prima elementare visitate dai due educatori della polizia cittadina

417 allievi di prima incontrati ed equipaggiati con una pettorina gilet ad alta visibilità ed altro materiale.

24 controlli della velocità in prossimità delle sedi scolastiche cittadine

7'258 veicoli controllati, di cui

404 veicoli hanno superato i limiti di velocità consentiti (5,56%). Le velocità massime rilevate sono state di 57 km/h nelle zone a 30 km/h e di 68 km/h sulle strade con il limite generale.

Particolare attenzione è stata posta al lavoro di prossimità dei nostri agenti di quartiere:

16 postazioni giornaliere presso le sedi scolastiche, per osservare i comportamenti degli utenti della strada

156 colloqui informativi degli agenti di quartiere con gli utenti della strada, volti ad approfondire il tema

758 panni pulisci cruscotto distribuiti agli utenti della strada in loco.

Gli agenti di quartiere hanno anche constatato 588 infrazioni della circolazione per le quali vi è stato il fermo per l'informazione e l'educazione di:

71conducenti per trasporto di fanciulli non debitamente allacciati al seggiolino

172 conducenti per la sosta illecita del proprio veicolo

9 conducenti per la mancata precedenza ai pedoni sui passaggi pedonali

336 pedoni per l'attraversamento illecito della strada fuori dai passaggi pedonali.

In virtù di queste constatazioni, "raccomandiamo vivamente ai genitori e accompagnatori di allacciare sempre i fanciulli e di parcheggiare rispettando le regole e di attraversare la strada utilizzando un passaggio pedonale. L'esempio è importante più delle parole. Ai conducenti raccomandiamo sempre la dovuta attenzione in prossimità delle scuole".

L'operazione ha richiesto, infine, l'ingaggio di 23 agenti di polizia, per un totale di 357 ore di servizio.

La missione della polizia cittadina non finisce qui. Il sergente capo Claudio Mastroianni e l'appuntato Patrick Brühwiler, durante tutto l'anno scolastico continueranno ad istruire oltre 3'500 allievi delle scuole cittadine per insegnare loro il corretto comportamento sulla strada.