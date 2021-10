Apero Rosa - Tumore al seno: parliamone con gli specialisti

LOCARNO – In occasione del mese dedicato a livello internazionale alla prevenzione del tumore al seno, giovedì 7 ottobre dalle 18.00 alle 20.00 l'Associazione Triangolo Sopraceneri torna a proporre nella corte della Sopracenerina di Locarno un evento che ha quale obiettivo quello di sensibilizzare sulla prevenzione e la diagnosi precoce.

Giunto alla sua terza edizione, 'l'Apero Rosa' offre l'occasione di informarsi, porre domande e dialogare in piccoli gruppi con diversi specialisti - oncologo, ginecologo, radiologo, radioterapista, senologo, chirurgo plastico, psicologo, psichiatra, medico di famiglia, genetista, fisioterapista, infermiera in senologia, dietista e parrucchiera - che si occupano di tumore al seno.

L'Associazione Triangolo, attraverso il lavoro coordinato di professionisti e volontari, è al fianco dei pazienti lungo tutto il percorso della malattia. L'associazione opera in modo interdisciplinare collaborando con tutti i servizi presenti sul territorio e offrendo nella vita quotidiana il supporto dei propri volontari. Per garantire un sostegno specifico alle donne con diagnosi di tumore al seno è stato concepito il progetto denominato Ricomincio da me.

Oltre ai servizi offerti a tutti i pazienti seguiti dall'associazione, nell'ambito del progetto è stato creato il gruppo di auto-aiuto Bracciaperte orientato all'ascolto e alla condivisione che si riunisce ogni due settimane a Locarno. Vengono

inoltre proposte numerose attività come nordic walking, pilates, sofrologia, corsi di educazione alimentare, insieme a consulenze estetiche personalizzate.

Per permettere lo svolgimento in piena sicurezza dell'Apero Rosa di giovedì 7 ottobre 2021 invitiamo ad annunciare la propria partecipazione scrivendo a sopraceneri@triangolo.ch o telefonando allo 091 751 82 41.