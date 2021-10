AIROLO – Un 25enne tedesco è stato denunciato alla Procura di Uri per aver attraverso il San Gottardo chiuso questa notte ignorando, di fatto, il semaforo rosso per ben 64 volte. L'uomo ha guidato lungo la galleria chiusa fino all'uscita di Airolo, per poi girare e percorrere la stessa direzione verso nord. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.