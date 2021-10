Incidente in una casa a Curio, un uomo è grave

CURIO - La Polizia cantonale comunica che questa sera verso le 18.00 a Curio presso un'abitazione privata è avvenuto un infortunio.

Un 49enne cittadino venezuelano residente nel distretto, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà appurare, mentre stava sgomberando un locale di una casa in riattazione, ha appoggiato i piedi su di un pannello in legno. Il pannello ha ceduto e l'uomo è caduto nel vuoto per circa 3 metri riportando varie ferite alla parte superiore del corpo, giudicate dai sanitari della Croce Verde di Lugano intervenuti per i primi soccorsi, gravi.

L'uomo è stato in seguito trasportato dalla Rega all'ospedale per le cure del caso.

Per le operazioni di soccorso è pure intervenuta una pattuglia della polizia comunale Malcantone ovest.