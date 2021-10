Alec Baldwin e il tragico incidente sul set: "Sono distrutto. Vicino al marito e al figlio"

SANTA FE – Alec Baldwin si è espresso pubblicamente dopo il tragico incidente accaduto sul set di un film a Santa Fe. L'attore (vedi articoli correlati) stava probabilmente provando una scena del film quando dalla pistola in dotazione è partito un colpo che ha ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins. Su Twitter, il celebre attore si è detto "scioccato dall'accaduto. Non ho parole per descrivere quanto accaduto e per esprimere la mia tristezza. Hutchins era una madre, una moglie e una collega apprezzata da tutti".

L'attore sta collaborando con gli inquirenti per capire come sia stato possibile l'incidente. Lui stesso si è presentato spontaneamente in commissariato, anche se la stampa americana riferisce che al momento pare non siano state presentate accuse formali.

"Sono distrutto – scrive Baldwin – per il marito, il figlio e tutte le persone che conoscevano Halyna". Sul web, circolano alcune fotografie che mostrano dall'alto Baldwin piegato in due dalle lacrime.