Tentato femminicidio di Solduno, i nuovi dettagli: il 20enne ha seguito l'ex ragazza anche in vacanza

SOLDUNO – Emergono nuovi e inquietanti dettagli sulla sparatoria del 21 ottobre scorso a Solduno, dove un 20enne residente a San Gallo ha sparato all'ex compagna 22enne ferendola all'addome. Come anticipato dalla RSI, il giovane raggiunse in estate la ex ragazza in vacanza in Toscana alloggiando addirittura nello stesso albergo. Lì, prima di tornare in Svizzera e inviare un video selfie con una pistola in mano, tagliò le gomme dei parenti di lei.

Altri dettagli emersi riguardano proprio la sera del 21 ottobre. Ad aprire il portone della palazzina al 20enne sarebbe stato l'attuale compagno della giovane, inconsapevole di chi avesse davanti. Poi, al momento di uscire, si sono ritrovati l'aggressore davanti che li ha legati in casa. Riuscita a scappare, la 22enne è stata raggiunta da un colpo di fucile all'addome.