Oggi torna la neve in Ticino, allerta 2 in Alta Vallemaggia e Blenio

BELLINZONA - Oggi è previsto il ritorno di un po' di neve lungo le Alpi, in Engadina e sulle montagne del Ticino centrale e meridionale. Da questa mattina sino alla mezzanotte è stata diramata un'allerta di grado 2 per Alta Vallemaggia Leventina e Blenio, dove si pensa cadranno 5-15 centimetri sopra i 600 metri (e per strade sdrucciolevoli causate dalla neve per Blenio e Alto Moesano, dalle 9.50 alle 20).

Negli scorsi giorni, il bilancio di MeteoSvizzera parla di previsioni rispettate, con "quantitativi previsti che sono risultati in linea con quelli indicati, tranne alle quote più basse del Ticino meridionale dove è caduta meno neve del previsto. Alle quote più basse sono caduti da 5 a 15 cm, attorno a 600 metri 15 – 25 cm, oltre i 700 – 800 metri fino a 25 – 30 cm. Oltre i 600 metri circa la neve è risultata piuttosto asciutta. Sui 700 - 800 metri 1 mm di equivalente in acqua ha prodotto 2 - 2.5 cm di neve polverosa. Nelle zone urbane, in vicinanza dei grandi laghi e sulle pianure del Ticino meridionale, invece, si è trattato per lo più di neve bagnata con accumuli localmente inferiori a 5 cm".

Nella giornata odierna si attende la neve ma "senza accumuli di rilievo. In serata al sud passaggio a tempo asciutto, a ridosso della catena principale delle Alpi e in Engadina un po' di nevischio portato da nord". E domani invece "al Sud perlopiù soleggiato con vento da nord. Lungo le Alpi e in Engadina nuvolosità più estesa e qualche debole nevicata portata da nor" mentre domenica "al Sud ben soleggiato. Nelle Alpi banchi nuvolosi portati da nord e soprattutto verso l'Engadina ancora un po' di nevischio". La prossima settimana non dovrebbe nevicare.