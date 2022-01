LUGANO – "Badaracco ha lasciato solo il sindaco e l'ha messo in pericolo". Con queste parole il gruppo Lega in Consiglio comunale ha attaccato l'operato del vice sindaco in relazione alla vicenda dell'ex Macello (vedi articoli suggeriti).

Accusa non digerita da Badaracco, che al Corriere del Ticino ha dichiarato di trovare l'accusa "ridicola e che raggiunge il limite assoluto. Grave è insinuare che io abbia messo in pericolo il sindaco. Francamente è ridicolo".