Badaracco vicesindaco. Le Lega di Lugano non ci sta: "Decisione sorprendente e irrispettosa"

LUGANO – La carica di vicesindaco di Lugano verrà ricoperta da Roberto Badaracco. Lo ha confermato al Corriere del Ticino questa mattina il neo sindaco Michele Foletti. Una decisione presa "a maggioranza" a discapito di Lorenzo Quadri, secondo municipale più votato. La Lega dei Ticinesi ha preso posizione: "Storicamente la carica di Vice Sindaco viene attribuita al secondo municipale più votato. La decisione del Municipio di Lugano di nominare Roberto Badaracco vice sindaco è non solo sorprendente ma soprattutto irrispettosa della volontà dei cittadini. Lorenzo Quadri ha ricevuto in aprile ben il 25% di voti in più rispetto all'esponente del PLR, ma non solo, ha anche maggiore anzianità di servizio e più esperienza".

E ancora: "Ancora una volta però si è preferito riesumare la santa alleanza PLR-PPD-PS per impedire la nomina di Lorenzo Quadri, in barba al risultato espresso dalle urne. Lega Lugano deplora con forza questo modo di agire. Purtroppo non siamo sorpresi, il partitone continua a far politica seguendo gli stessi vecchi schemi, stringendo alleanze di comodo in funzione delle poltrone. Solidarietà totale a Lorenzo Quadri, leghista convinto, persona seria ed impegnata".