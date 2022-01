NEW YORK – Ore di paura e terrore a New York, dove 19 persone (10 adulti e 9 bambini ) sono morte a seguito di un incendio divampato in un appartamento di 19 piani nel quartiere del Bronx.

I feriti, invece, sarebbero più di 60, di cui 32 ricoverati in ospedale. Daniel Nigro, capo dei vigili del fuoco di New York, ha parlato dell’incidente come “uno dei peggiori incendi della storia recente della città”. L’incendio è scoppiato ieri verso per 11:00. Non è ancora chiaro il motivo del rogo.