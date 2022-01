Cancellato di nuovo il visto di Djokovic

AUSTRALIA – È arrivata la decisione. Il Ministro dell'Immigrazione australiano Alex Hawke ha revocato – per la seconda volta – il visto di ingresso a Novak Djokovic, in Australia senza vaccino per partecipare agli Australian Open. I legali del serbo si stanno preparando per presentare un ricorso.

"Nel prendere questa decisione – afferma Hawke – ho preso in considerazione tutte le informazioni fornitemi dal dipartimento degli affari interni e dal Signor Djokovic. Ho agito per motivi di salute e di buon ordine, come era giusto fare. Il Governo Morisson è impegnato a proteggere i confini dell'Australia, in particolare relazione alla pandemia Covid-19".