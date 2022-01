Sospesa l'espulsione di Djokovic dall'Australia

AUSTRALIA – Il ricorso contro l'espulsione di Novak Djokovic dall'Australia è stato accolto. Lo ha annunciato il suo avvocato, il quale ha fatto sapere che il suo assistito non è stato posto in detenzione nonostante l'annullamento del visto, deciso dal Governo australiano per la seconda volta nel giro di pochi giorni.

La decisione è stata sospesa dalla giustizia australiana. I legali di Djokovic hanno definito “palesemente irrazionale” la condotta che ha portato il ministro dell’Immigrazione australiano, Alex Hawke ad annullare il visto a Djokovic, e chiedono che la decisione del Governo australiano venga annullata e che Nole non sia espulso.

Una decisione definitiva dovrebbe arrivare domani, quando avverrà l'incontro con i funzionari dell'immigrazione.