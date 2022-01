"21 grammi - Il peso dell'anima"

MELIDE - 21 grammi: secondo la teoria del medico statunitense Duncan MacDougall, vissuto a cavallo tra ‘800 e ‘900, questo è il peso dell’anima, una volta lasciato il corpo, con l’ultimo respiro. Una tesi non scientifica ma che ha saputo ispirare cineasti, scrittori, cantanti.

21 grammi. Indipendentemente dal sesso, dall’età, dal colore della pelle, dalle cicatrici della vita e dal tipo di esistenza vissuta. Tutte le anime pesano uguali.

I corpi no. Ossa, muscoli e grasso possono diventare una prigione fisica, psicologica e culturale. Anoressia, bulimia, ortoressia, sono alcuni dei disturbi più noti del comportamento alimentare. È questo il tema che proverà ad indagare lo speciale di Teleticino, condotto da Caroline Roth, in onda questa sera a partire dalle 19.30.

Come di consueto il pubblico sarà accompagnato lungo un percorso che comincerà con la testimonianza di una persona che ha affrontato la malattia e con Claudia Ariemma, caposervizio del centro per i disturbi del comportamento alimentare. Con la dottoressa Ariemma inquadreremo il fenomeno in Ticino e ci spiegherà i percorsi terapeutici disponibili a livello cantonale. Non da ultimo ci occuperemo dell’effetto della pandemia su questo genere di disturbi che si stima sia aumentato del 30% negli ultimi due anni.

Nella seconda parte della trasmissione il focus si sposterà dell’influsso del peso sulla salute. Un dibattito che divide gli esperti tra chi ritiene imperativo essere normopeso per stare bene e chi propone una visione molto più soft. Ne discuteremo con la dietista Veronica Bignetti e con il dottor Bruno Capelli, responsabile dei servizi di Cardiologia riabilitativa e preventiva e Medicina dello sport. In questo secondo frammento raccoglieremo una seconda testimonianza, quella di Maxi B, che da anni conduce una battaglia personale contro il peso eccessivo.

Infine spazio a moda e social media: due mondi che si intrecciano con quello dei disturbi alimentari. Numerose negli anni sono state le polemiche circa i modelli veicolati dalle passerelle e dalle riviste specializzate. Oggi sono gli influencer a dettare legge tra i giovani. Ne discuteremo con la influencer Margherita Zanatta e il giornalista esperto di moda Valentino Odorico.

Appuntamento questa sera alle 19.30.