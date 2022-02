È morto Maurizio Zamparini, storico presidente del Palermo

RAVENNA – È morto nella notte all'età di 80 anni l'ex presidente del Palermo Calcio Maurizio Zamparini, uno dei personaggi più rilevanti della storia del calcio italiano. L'imprenditore friulano aveva subito nel dicembre scorso un'operazione per peritonite. Le sue condizioni sembravano in miglioramento fino a un nuovo ricovero qualche giorno fa all'ospedale di Cotignola, in provincia di Ravenna.

Gli ultimi anni sono stati travagliati per l'ex 'mangia allenatori'. Dopo aver lasciato la presidenza dei rosanero nel 2018, Zamparini ha perso il figlio di soli 23 anni. Con lui il Palermo ha conosciuto il calcio dei grandi. Storiche le partecipazioni in Coppa Uefa e in Europa League. Scopritore di talenti clamorosi come Cavani, Toni, Dybala, Miccoli, Pastore, Zamparini ha sempre diviso in due l'opinione pubblica.