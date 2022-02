Il fuoco non dà tregua. Brucia anche la Valle di Muggio

BRUZELLA - Ancora fiamme nei boschi ticinesi. Mentre sono ancora in corso le operazioni per domare il rogo sviluppatosi sui monti di Gambarogno – l’inchiesta ha portato a individuare i due giovani responsabili dell’incendio – il fuoco sta distruggendo i boschi tra Bruzella e Caneggio, in Valle di Muggio.

L’allarme è scattato poco dopo le 15 e ancora non è possibile stabilire l’esatta dimensione dell’incendio. Ma con il vento che ancora imperversa e la siccità eccezionale le fiamme hanno gioco facile.

Proprio per non sprecare risorse idriche, il comune di Breggia ha chiesto agli utenti dell’acquedotto di Bruzella, Caneggio e Campora un uso parsimonioso dell’acqua potabile e ha dirmato un divieto di irrigazione di campi, prati o giardini, di lavaggio di veicoli, piazzali, strade, e di riempimento delle piscine. Le limitazioni, ha spiegato il Comune, sono necessarie per garantire piena efficienza ai vigili del fuoco, impegnati a spegnere l’incendio a Canegggio.