BELLINZONA – C'è un arresto per la rissa avvenuta il pomeriggio del 4 febbraio in Via Emilio Motta a Bellinzona (vedi articoli suggeriti). Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano, infatti, che un 49enne polacco è stato posto in stato di arresto al termine dei primi interrogatori.

Dovrà rispondere di tentato assassinio, subordinatamente tentato omicidio intenzionale e lesioni gravi per aver colpito un uomo con una mazza di legno.