Il Papa parla in tv: "Quello che si fa con i migranti è criminale"

ROMA – Ieri sera, Papa Francesco è stato ospite della trasmissione 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio. Il Pontefice ha parlato a lungo partendo dal suo lato umano. "Non sono un campione di peso. Non sarei onesto se dicessi che sopporto molto. Io sopporto come la maggioranza della gente. Come porto una responsabilità così grande? Non sono solo. C'è molta gente che mi aiuta".

Papa Francesco ha parlato anche dei migranti e della guerra. "Il problema principale al mondo, mi dispiace dirlo, sono le guerre. La gente è al secondo posto. Pensiamo ai bambini dello Yemen. Se ne parla da anni e non c'è ancora una soluzione. Al mondo conta la guerra, le armi. Pensiamo quante cose si potrebbe fare in un solo anno senza armi. Si potrebbe dare educazione e cibo gratis nel mondo. Ma tutto questo passa in secondo piano. È duro e difficile da dire. Ma è la verità. I bambini muoiono di freddo e la gente pensa alle guerre. La guerra è distruzione".

E ancora: "Il Mediterraneo è il più grande cimitero. Quello che si fa con i migranti è criminale. I migranti vanno accolti e integrati. I Paesi devono mettersi d'accordo raggiungendo un equilibrio politico comune".

Il Santo Padre ha parlato anche della sua vita privata. "Ho degli amici? Pochi, ma veri. Sapete cosa volevo fare da bambino? Il macellaio. Poi ho fatto la scuola di chimica e a 19 anni sono entrato in seminario".