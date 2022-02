Terribile scontro moto-monopattino: 39enne morto davanti agli occhi della fidanzata

TREZZANO SUL NAVIGLIO – Tragedia a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, dove un 39enne e un 61enne sono morti a seguito di un terribile frontale tra monopattino e uno scooter avvenuto ieri sulla Vigevanese. Abdeliah Chariki, la più giovane delle vittime, è morto sul colpo, investito dallo scooterista e scaraventato sull'asfalto per una cinquantina di metri. Il suo monopattino è stato ritrovato spezzato in due. Distrutta anche la Triumph di Giuseppe Mazzola, morto in ospedale dopo una notte trascorsa a lottare tra la vita e la morte.

Le indagini su quanto accaduto sono affidate ai Carabinieri di Trezzano sul Naviglio. Stando alle prime ricostruzioni, il 39enne stava percorrendo la strada con il suo monopattino per raggiungere la sua ragazza. Davanti agli occhi di lei si è consumata la tragedia che riaccende le discussioni sulla pericolosità dei monopattini elettrici.

In due anni, stando ai dati dell'Areu, solo a Milano si sono verificati ben 965 incidenti con monopattini elettrici coinvolti. "Stiamo valutando – dice l'assessore regionale Riccardo De Corato – l'obbligatorietà del casco, del patentino e e dell'assicurazione".