MONTREUX – Dramma a Montreux, dove questa mattina sono state trovate morte quattro persone in pieno centro (una ferita in modo grave), nei pressi del casinò. Lo ha annunciato la polizia cantonale vodese specificando che "le circostanze non sono ufficialmente note". Maggiori dettagli verranno comunicati in giornata.

Stando a un portavoce delle forze dell'ordine, le cinque vittime si sarebbero apparentemente gettate nel vuoto da un appartamento. Sconosciuti i motivi del presunto gesto.