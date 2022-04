I pesci d'aprile ticinesi: lo squalo, l'autolavaggio dei cigni e il ponte tibetano

BELLINZONA - Primo aprile, guardarsi alle spalle! Oggi era la giornata (e non è ancora finita) degli scherzi per eccellenza, dove bisognava porre attenzione a ogni frase detta o letta, perchè la burla era sempre dietro l'angolo. Anche i media non fanno eccezioni, con la notizia-bufala volutamente nascosta fra le altre. Noi, per scelta, non proponiamo mai il pesce d'aprile, però ci divertiamo a scovare quelli dei colleghi.

Ma perchè si parla di pesce d'aprile? Non si sa bene, c'è chi fa risalire le origini della giornata degli scherzi al 1300, chi al 1500, chi dopo, con motivazioni diverse e anche fantasiose (reali o scherzose?). Parrebbe che si usi il termine pesce perchè per antonomasia il pesce abbocca.

E quest'anno i media ticinesi hanno proposto pesci d'aprile... acquatici.

Forse sulla scorta della presunta leonessa individuata ieri a Losanna (che non era uno scherzo, anche se pare che si tratti di un cane randagio), La Regione ha parlato di uno squalo avvistato nel Verbano. Fuggito da un allevamento privato che serve gli acquari di varie parti del mondo, per poi crescere a dismisusura, sarebbe stato visto nel comune di Cannobio fra le frazioni di Ascogno e Cicascate. Strano vedere uno squalo alle nostre latitudini? Secondo Avril Fish, biologa dell’Università di Berna, assolutamente no, perchè alcune specie possono vivere in acqua dolce. Particolare anche il nome dell'esperta... Toh, si chiama proprio "Pesce d'Aprile"...

Sempre legato all'acqua lo scherzo di ticinonews.ch, che ha riferito di un innovativo progetto a Riva San Vitale, volto a creare un autolavaggio... per cigni. Già, non per auto, ma per cigni. Gli stessi potranno lavarsi autonomamente, attraverso quattro fasi: dall’emolliente naturale, lavaggio, asciugatura e cera bio. L'impianto, che si troverà al Lido Comunale, sarà alimentato a pannelli solari messi sul pelo dell'acqua, che viene pescata e filtrata dal lago mentre i residui della pulizia verranno seccati e riutilizzati come concime. Un'idea innovativa, che dovrebbe vedere il via libera nelle prossime settimane con la licenza edilizia. Che si sospetta non avrà vita oltre il primo aprile...

TIcinoTurismo ha postato l'importante decisione di raddoppiare una delle attrazioni turistiche ticinesi, il ponte tibetano. Addirittura, per meglio gestire i flussi degli innumerevoli visitatori verrà dotato di una seconda corsia. Entrambe le passerelle saranno a senso unico, per evitare intasamenti e code. Anche qui, si ipotizza che fra qualche ora il progetto cadrà...

Parecchi i pesci d'aprile, come ogni anno, sul fronte sportivo, da acquisti mirabolanti a fusioni di società. Parecchio apprezzata quella che vedeva l'Italia ripescata al Mondiale al posto dell'Iran, punito per la legge che impedisce alle donne di recarsi allo stadio.