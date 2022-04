Crozza diventa Orsini: "I bambini in dittatura..."

MILANO - Nella carrellata di personaggi imitati da Maurizio Crozza, non poteva certo mancare. Era solo questione di tempo...e infatti, venerdì scorso, durante l'ultima puntata di Fratelli di Crozza, ecco la parodia del Professor Alessandro Orsini.

Orsini è diventato nelle ultime settimane una vera e propria sta televisiva, per i suoi commenti pacifisti e anti Nato nell'ambito della guerra tra Russia e Ucraina. Commenti ultra provocatori che hanno suscitato numerose polemiche nella vicina Penisola. Una di queste riguardava l'affermazione secondo la quale i bambini sono più felici sotto una dittatura che sotto le bombe. Ed è proprio da qui che parte Crozza con il suo sberleffo: “Bambini felici in dittatura? Aggiungo che in dittatura ai bambini gli si cariano meno i denti perché se fanno la fame mangiano meno zucchero…”.