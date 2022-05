Al via la nona edizione di 'Caseifici aperti'

BELLINZONA – La Divisione dell’economia, coadiuvata da Alpinavera, ricorda con piacere che, sabato 7 e domenica 8 maggio 2022, si svolgerà la nona edizione della rassegna agroalimentare “Caseifici aperti”: dalle ore 10 alle ore 17, le 18 aziende coinvolte apriranno al pubblico le loro porte.

Il Cantone Ticino può vantarsi di avere una produzione casearia ricca, variegata e di alta qualità: i caseifici sono infatti poco meno di 200 – di cui circa un centinaio sugli alpeggi, un’ottantina di trasformatori in azienda e una decina di caseifici che acquistano latte da terzi – per una produzione annua di circa 1'500 tonnellate di formaggio, che rappresenta circa i ¾ del latte prodotto.

Proprio per promuovere e mettere in valore questa importante produzione, permettendo altresì ai piccoli produttori artigianali di entrare in rete tra di loro e con un vasto pubblico, la Sezione dell’agricoltura del Dipartimento delle finanze e dell’economia, con il coinvolgimento della Conferenza agroalimentare, promuovono la rassegna agroalimentare “Caseifici aperti”.

Quest’ultima, giunta alla nona edizione, è pronta ad aprire le sue porte: questo fine settimana, sia sabato che domenica dalle ore 10 alle ore 17, gli amanti dei prodotti caseari potranno infatti visitare liberamente i diciotto caseifici che hanno aderito all’iniziativa.

I caseifici, sparsi sull’intero territorio cantonale, offriranno un programma variato, volto a valorizzare le loro attività e i loro prodotti con il Marchio Ticino regio.garantie: accanto alle degustazioni di diversi prodotti tipici (formaggini, büscion, yogurt, formaggella, affettati, gelati artigianali), sarà anche possibile visitare le strutture, partecipare a giochi e attività e assistere alla produzione di diversi prodotti genuini. In questo modo, i sapori tipici del nostro territorio si coniugheranno con i saperi legati alla produzione, mettendo in valore le più antiche tradizioni ticinesi. L’elenco dei caseifici e il programma dettagliato della rassegna è consultabile sul sito www.caseificiaperti.ch.

La rassegna “Caseifici aperti” è organizzata anche quest’anno con la collaborazione di Alpinavera, un progetto cofinanziato dalla Confederazione volto alla promozione dei prodotti regionali di qualità.